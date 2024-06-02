Türkiye, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak - Son Dakika
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Türkiye, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Türkiye, Uluslararası Çalışma Konferansı\'na katılacak

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı, Cenevre'de düzenlenecek. Türkiye'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konferansa katılacak. Konferansta, biyolojik tehlikelilere karşı korunma standartları belirlenecek, temel çalışma ilkeleri ve hakları değerlendirilecek ve insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında görüş alışverişi yapılacak.

02.06.2024 14:41
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Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı 3-14 Haziran tarihlerinde Cenevre'de yapılacak.

ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet delegelerinin taraf olduğu konferansa, Türkiye'den hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılacak.

Konferans kapsamında, 5 Haziran'da Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kuruluna hitap edecek olan Bakan Işıkhan, 6 Haziran'da Filistin konusunda düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Biyolojik tehlikelilere karşı korunmaya ilişkin standartların belirleneceği konferansta, temel çalışma ilkeleri ve hakları üzerine değerlendirmeler yapılacak, insana yakışır iş ekseninde bakım ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak - Son Dakika

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