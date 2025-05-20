Türkiye ve IKBY\'den Verimli Görüşme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, Topçu ile IKBY Başkan Yardımcısı Mustafa'nın bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ele alarak, "samimi ve verimli bir görüşme yaptığı" kaydedildi.