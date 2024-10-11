Türkiye ve Rusya Arasında İşbirliği Görüşmesi

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ryabkov ile Bilgiç başkent Moskova'da görüştü.

Görüşmede, Rusya ile Türkiye arasında çok taraflı uluslararası örgütler bünyesindeki işbirliği konuları ele alındı.

Ryabkov ile Bilgiç, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Zirvesi hazırlıklarını da ele aldı.