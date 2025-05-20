Türkiye ve Rusya'dan Adli İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Rusya'dan Adli İşbirliği Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, Rusya'da iki ülke arasında adli işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

20.05.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ST. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko ile iki ülke arasında yürütülen adli işbirliğini görüştü.

Bakan Tunç, Rusya'da gerçekleştirilen 13. Uluslararası St. Petersburg Hukuk Forumu öncesinde Rus mevkidaşı Çuyçenko ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların bulunduğunu dile getiren Tunç, "Bunun sonucu olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde sürdürülmektedir." dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğiz"

Türkiye ve Rusya arasında sadece ikili düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası platformda da yakın bir işbirliği bulunduğunu kaydeden Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven anlayışına dayalı yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki bu tür ziyaretlerin var olan güçlü ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki adli işbirliğini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmaları geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Karşılıklı güven anlayışına dayalı her alandaki ilişkilerimizi, yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye daima adaletin yanındadır"

Türkiye'nin, dünya barışının korunması hususunda aktif rol üstlendiğini belirten Adalet Bakanı Tunç, "Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır. Uluslararası kuruluşların çifte standart içinde olmaması gerektiğini savunuyoruz. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk kapsamında insan haklarını korumalıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, 2011 yılından bu yana düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nun hukuk, iş dünyası, politika ve kolluk kuvvetleri temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform olduğunun altını çizdi.

Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko ise Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu söyleyerek, ülkeler arası adli ve hukuki işbirliğini güçlendirmek için yeni anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, adalet bakan yardımcıları Hurşit Yıldırım ve Mehmet Yılmaz ile Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç hazır bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yılmaz Tunç, Petersburg, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, Rusya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya'dan Adli İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:44:41. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Rusya'dan Adli İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.