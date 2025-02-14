Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2024'te 5 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

14.02.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Sırbistan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Uraloğlu, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentteki otelde düzenlenen "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Sırbistan ile tarihi ve kültürel bağlardan ilham alan, karşılıklı güven ve saygı temelinde gelişen ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomasi trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağımızı yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 4'üncü toplantısı vesilesiyle geçtiğimiz ekimde Belgrad'a gerçekleştirdikleri ziyaret, Sırbistan ile ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik kararlılığımızı en üst düzeyde bir kez daha teyit etti." dedi.

Sırbistan'ın ekonomik alandaki reformlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, 2024'te bölgeye yönelik yabancı yatırımların yarısından fazlasının (5,1 milyar avro) bu ülkeye yapılmasının sürpriz olmadığını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2024'te 3 milyar dolar seviyesini aştığına işaret ederek, "Sayın cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Sırbistan'daki Türk şirketlerinin sayısının 840'ı, fabrikaların sayısının da 20'yi aştığı bilgisini veren Uraloğlu, bu işletmelerin 9 bin 600 kişiyi istihdam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, Sırbistan'da inşaat sektöründe 10 binden fazla işçinin çalıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müteahhitlerimiz, 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmini yakaladı. 'Yol medeniyettir' şiarıyla otoyol projelerinde aktif rol alan firmalarımız, Sırbistan'ın ulaştırma hamlesine önemli katkılarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızca geliştirilen ve yakından takip edilen Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun yapımına çok önem veriyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a bu yoğun ilgisi, Sırbistan ekonomisinin geleceğine olan tam inancımızdır."

"İstanbul-Belgrad hattında günde 6 tarifeli hava yolu seferi yapılıyor"

Uraloğlu, Sırbistan ile ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin bir diğer tezahürünün de turizm alanında tesis ettikleri yakın işbirliği olduğunu dile getirdi.

Türk vatandaşlarının 2023 ve 2024'te Sırbistan'ı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıl Sırbistan'dan 340 binden fazla misafiri ülkemizde ağırladık. İstanbul-Belgrad hattında günde 6 tarifeli hava yolu seferi yapılıyor. Bunun dışında da birçok farklı şehre sefer gerçekleştiriliyor. Yeni seferlerin karşılıklı turist sayılarını daha da artıracağına inanıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Sırbistan ile hava yolu taşımacılığının yanı sıra ulaştırmanın tüm alt sektörlerinde de yakın işbirliğinin sürdüğünü vurguladı.

Türk kurumlarının Sırbistan'daki faaliyetleriyle takdir toplamaya ve ikili ilişkilere değer katmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Sırbistan'da eğitim, sağlık, tarım, kültürel işbirliği, idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda bugüne kadar 400'e yakın kalkınma proje ve faaliyetinin tutarı, 2024 sonu itibarıyla 40 milyon dolara ulaştı. Sırbistan'da Türkçeye büyük bir ilginin olduğunu görüyoruz. Yunus Emre Enstitümüz, 2015'ten bu yana Sırbistan genelinde 4 binden fazla kursiyere Türkçe dersi verdi. Ayrıca, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Refikası Tamara Vuçiç'in öncülüğünde Türkçe ve Sırpça dillerinin benzerliğine ışık tutmayı, yüzyıllar boyunca Sırpçaya yerleşen Türkçe kelimeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir sözlük çalışması başlatıldı. Bu yaklaşım ikili ilişkilerimizi geliştirecektir.

Sırbistan'da 2021'de faaliyetlerine başlayan Maarif Vakfımız, bugün 3 şehirde, 5 okulda 518 öğrencisiyle faaliyetlerine devam ediyor. Köklerini ortak tarih, güçlü siyasi irade ve sağlam ahdi zeminden alan ikili ilişkilerimizin yüksek potansiyeline inanıyoruz, ülkelerimizin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Sırbistan Arasındaki Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.