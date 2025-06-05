Türkiye Yapay Zeka Eğitiminde Üst Sıralarda - Son Dakika
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Türkiye Yapay Zeka Eğitiminde Üst Sıralarda

05.06.2025 15:02
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Türkiye, yapay zeka ve bilişim alanlarında Avrupa'da en çok mezun veren 3. ülke konumunda.

(ANKARA) - Türk yükseköğretimi bilişim, yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanlarında küresel rekabette öne çıkıyor. Stanford Üniversitesinin 2024 Yapay Zeka İndeksi Raporuna göre bilişim, bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarında lisans düzeyinde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek mezun sayısına sahip 3. ülke konumunda.

Stanford Üniversitesinin 2024 Yapay Zeka İndeksi Raporuna göre Avrupa ülkeleri arasında bilişim, CS, CE ve IT alanlarında lisans düzeyinde en yüksek mezun sayısı Birleşik Krallık'ta olurken, onu Almanya ve Türkiye takip ediyor.

Avrupa ülkeleri arasında bu alanlarda 2012 ile 2022 yılları lisans mezunu sayıları karşılaştırıldığında ise en yüksek oransal değişim yüzde 153'le Norveç'te gerçekleşirken, onun ardından yüzde 118'lik oranla Türkiye geliyor.

Türkiye bu alanlardaki yüksek lisans mezunu sayısında 6. doktora mezun sayısında ise 5. sırada yer alıyor. Türkiye ayrıca doktora mezunlarının 2012'den 2022'ye yüzde değişiminde yüzde 173'lük oranla ve 100 bin kişi başına düşen bilişim doktora mezunlarının yüzde değişiminde ise yüzde 142'lik oranla 1. sırada bulunuyor.

Stanford Üniversitesinin 2025 Yapay Zeka İndeksi Raporu da Türkiye'nin yapay zeka alanındaki metrikler açısından küresel ölçekte rekabetçi bir konumda olduğunu gösteriyor. Rapora göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında kadın-erkek cinsiyet eşitliğiyle öne çıkan Türkiye, ABD ve İspanya'dan sonra bu alanda en fazla önlisans mezunu veren dünyada 3. Avrupa'da ise 2. ülke konumunda yer alıyor. Yükseköğretim Kurulunca geçtiğimiz yıl yapay zekaya dayalı önlisans ve düzeyinde 17 ayrı program 20 farklı üniversitede açılmıştı.

"Mezuniyete kadar her öğrencinin yapay zeka alanında en az bir ders almasını sağlamayı amaçlıyoruz"

Yapay zekaya dayalı programların tam doluluk oranıyla eğitim verdiğine dikkat çeken Özvar, "Mezuniyete kadar her öğrencinin yapay zeka alanında en az bir ders almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacak bu alandaki program sayısını 20'ye, yapay zeka programı olan üniversite sayısını da 80'in üzerine çıkarıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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