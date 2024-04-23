Türkiye'ye ait askeri gemi Somali'ye geldi - Son Dakika
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Türkiye'ye ait askeri gemi Somali'ye geldi

Türkiye\'ye ait askeri gemi Somali\'ye geldi

Somali ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye ait askeri gemi, başkent Mogadişu'ya geldi. Somali Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi karşılama törenine katıldı. Anlaşma sayesinde Somali donanması güçlenecek ve kendi denizlerini koruyabilecek kapasiteye ulaşacak.

23.04.2024 23:39
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Somali ve Türkiye hükümetleri arasında savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye ait askeri gemi, başkent Mogadişu'ya geldi.

Türkiye Savunma Bakanlığına ait geminin karşılama törenine, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'deki kardeşlerimizin hükümeti, bize defalarca destek vermiş, tanıdığımız bir ülke ve insanlar arasında yer alıyor. Ülkemiz ve toprak birliğimizin korunması açısından bu önemli anlaşma ve işbirliğine güvenebileceğimiz dost ve kardeş bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, bu anlaşma sayesinde Somali donanmasının yeniden güçlenerek kendi denizlerini tek başına koruyabilecek kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın kendisi farklı bölümler içeriyordu, bir kısmı ekonomik, diğer kısmı askeri nitelikteydi. İşlerin çoğu iyi gidiyor ve bu gemi, askeri kısmın bir parçasıdır ve diğer kısımların da uygulanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu belirten Büyükelçi Aktaş ise, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması kapsamında Türkiye'nin desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Aktaş, "Somali'nin güvenliği, Türkiye'nin de güvenliğidir. Somali'nin istikrarını kendi ülkemizin istikrarından ayrı düşünmedik hiçbir zaman." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'ye ait askeri gemi Somali'ye geldi - Son Dakika

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