Türkiye-Yunanistan Hackathonu Başladı

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Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye- Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Atina Endüstri ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Bilişim Vadisi ile THE Athens Startup Business Incubator (Atina Startup İş Kuluçka Merkezi) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe katılan takımlar, Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü'nde akıllı şehirler ile ilgili tasarladıkları projeleriyle yarı finalde yarışacak.

Başarı gösteren 6 takım ise 26-27 Şubat'ta Atina'da yapılacak finalde büyük ödül için projelerini sunacak.

Birinci takım 20 bin, ikinci takım 10 bin ve üçüncü takım 5 bin avro ile ödüllendirilecek. Ayrıca ilk üç takım Bilişim Vadisi veya Atina Startup İş Kuluçka Merkezi'nden 6 ay boyunca kuluçka desteğinden yararlanma imkanı elde edecek.

Hackathonun yarı final süreci yarın sona erecek.

"Devrim niteliğinde fikirlerin oluşması için önemli zaman diliminde bulunuyoruz"

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, hackathonun parlak zihinler için büyük fırsat olduğunu söyledi.

Çoştu, devrim niteliğinde fikirlerin oluşması için önemli zaman diliminde bulunulduğunu belirterek, hackathonu daha da önemli yapan şeyin ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğini sağlamlaştırması olduğunu vurguladı.

Yarışmanın, yapılan uluslararası işbirlikleriyle büyük sorunların bile üstesinden gelinebileceğini gösterdiğine işaret eden Çoştu, akıllı şehir ile ilgili zorlukların üstesinden gelindiğinde gelişen dünyada daha sürdürülebilir, verimli, katılımcı topluluklar oluşacağını kaydetti.

Çoştu, Türkiye'de Bilişim Vadisi gibi pek çok teknoloji gelişim merkezi ile binlerce şirketin olduğunu dile getirerek, "1600 kurumsal AR-GE merkezimiz var. Diğer taraftan küresel operasyonlara teknoloji desteğinde bulunan pek çok şirketimiz var. Büyük akademik ağımız var. Teknoloji ekosistemi oldukça büyük başarı sergiliyor." diye konuştu.

Türkiye'de genç neslin teknolojiyle ilgili olduğunu anlatan Çoştu, "Örnek vermek gerekirse TEKNOFEST var. Biz her yıl TEKNOFEST adında çok büyük bir festival düzenliyoruz. Genç insanlar bu yarışmalara fikirleriyle ve projeleriyle başvuruyor. Bu sene 1,6 milyon insan bu yolculuğa katıldı, gittikçe de artıyor. Türkiye'nin teknoloji potansiyeline dair oldukça iyi grafik çizdiğine inanıyorum. TEKNOFEST yarışmaları, teknoloji ve inovasyon fırsatlarıyla daha da ileriye gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Türkiye ile Yunanistan bakanlıkları arasında mutabakat imzalandığını aktaran Çoştu, KOSGEB, TÜBİTAK ve TSE gibi kurumların Yunanistan'daki kurumlarla farklı çalışmalar yürüteceğini, inovatif çözümlerle her iki ülkedeki sürdürülebilir gelişim sorunlarını çözebileceklerini sözlerine ekledi.

"Teknolojinin gücüyle sınırları aşabiliriz"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de teknolojinin gücüyle sınırları aşabileceklerini vurgulayarak, iki ülkeden bir araya gelen genç girişimcilerin de amacının geleceğin şehirlerini tasarlamak olduğunu anlattı.

Projelerin geleceğin şehirlerini tasarlamada yeni aşama olacağına vurgu yapan Tüzgen, hackathonun amacının, sorunlara karşı inovatif çözümler bulunması olduğunu kaydetti.

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Sekreteri Dimosthenis Anagnostopoulos da Türkiye'nin yetenekleriyle de ön plana çıkan bir ülke olduğunu söyledi.

Anagnostopoulos, Türkiye'nin teknoloji ve endüstri alanında kayda değer sonuçlar elde ettiğini dile getirerek, "Hackathon gibi etkinlikler, bizlere inovasyonun birlikte çalışırsak daha da ileriye gideceğini kanıtlıyor. Bu yarışmanın Atina'nın işbirliğiyle Türkiye'de gerçekleşmesi bizlere ülkelerarası işbirliğinin ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Sekreteri Dimitris Skalkos ise hackathonun sadece bir yarışma olmadığını, yapılan işbirliği ruhunun yansıması olduğunu vurguladı.

Birlikte çalışmanın önemine işaret eden Skalkos, "Bugün Türkiye ile girişimcilik, yaratıcılık ve problem çözümlemeyle ilgili bir arada yapılan çalışmayı görüyoruz. İşbirliği ve birlikte çalışma bizleri başarıya taşıyacaktır. Sizler yetenek ve hayallerinizle bizleri ileriye taşıyacaksınız, küresel olarak endüstrilerin gelişimine katkıda bulunacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Çoştu, Anagnostopoulos ve Skalkos, aile fotoğrafı çekiminin ardından yarışmacıları ziyaret ederek, projeleriyle ilgili bilgi aldı.