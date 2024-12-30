Türkiye Yüzyılı Eğitim Kongresi 2025'te - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Eğitim Kongresi 2025'te

MEB, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kongreyi 2025'te Ankara'da düzenleyecek.

30.12.2024 12:46
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1. Uluslararası Eğitim Kongresi, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" temasıyla 3-4 Haziran 2025'te Ankara'da düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" okul öncesi, ilköğretim düzeyi 1 ve 5. sınıflar ile ortaöğretim düzeyi 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konuldu.

Bu doğrultuda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği ile 3-4 Haziran 2025'te Ankara'da "Uluslararası Eğitim Kongresi" düzenlenecek.

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongre, Türkiye'nin eğitim sistemindeki bu yenilikçi yaklaşımın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve uygulamada karşılaşılan zorlukları ortaya koymayı hedefliyor.

Ayrıca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin geliştirilmesinde kullanılacak görüşlerin belirlenmesi başarılı uygulama örneklerinin tespit edilmesi ve bu örneklerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kongrede katılımcılar, eğitimdeki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak modelin sürdürülebilirliğini ve uluslararası düzeyde etkisini artırmak için stratejiler geliştirebilecek. Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin farklı yönlerini derinlemesine inceleyerek katılımcılara bütüncül bir görüş kazandıracak.

Uygulama örnekleri sunan stantlar kurulacak

Ayrıca paydaş kurumların kuracağı stantlar ile "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne dair bilgi paylaşımına olanak tanınacak, kongreye katılan eğitimcilere ve akademisyenlere faydalı bir kaynak oluşturulacak.

Bu stantlar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama örnekleri ve teknolojik yenilikler hakkında da önemli veriler sunarak katılımcıların eğitimdeki gelişmeleri daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine yardımcı olacak.

Kongreye yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, bakanlığın ilgili genel müdürlükleri, akademisyenler ve öğretmenler katılım sağlayacak.

Başvurular, 7-21 Nisan 2025'te arasında "egitimkongre.meb.gov.tr" üzerinden yapılacak.

MEB'e bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan tüm akademisyenlerin başvuru yapabileceği kongreye başvurular alanında uzman bilim ve değerlendirme kurulu tarafından bilimsel değerlendirme kriterlerine uygun olarak çift kör hakem değerlendirmesinden geçirilerek seçilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı Eğitim Kongresi 2025'te - Son Dakika

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