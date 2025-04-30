Türkülerle Dolu Bir Gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü konser verdi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gönlümüzdeki Türküler" konserini şef Hamit Gazigil yönetti.

Konserde sahne alan solistler ve koro "Yıldız Yıldız", "Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım" ve Anadolu'nun dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.