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Turnaların göçüne kar engeli

KASTAMONU - Bahar mevsiminin gelmesi ile güneyden kuzeye göç eden turnalar, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kara yakalandı. Hava muhalefeti sebebiyle uçamayan yaklaşık 250 turna, tarlalara indi.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Rusya ve Ukrayna üzerinden Karadeniz'i geçerek Avrupa'ya göç eden turnalar, kötü hava şartları sebebiyle Kastamonu'da mola verdi. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kara yakalanan turnalar, sis sebebiyle indikleri tarlada mola verdi. İlk kez ilçede 250'den fazla turna gören vatandaşlar ise şaşırdı. Turnaların hava şartlarının normale dönmesi ile ilçeden ayrılarak göçlerine devam etmesi bekleniyor.

"Turnalar, geçici olarak ilçemizde misafirimiz"

Turnaların kar yağışı sırasında tarlaya inmek zorunda kaldığını belirten Enver Özkan, "Turnalar, dün öğle saatlerinde geldiler. Bir süre havada gezinip tarlaya inerken gördüm. Turnalar, sisli ya da yağışlı havalarda yolunu bulamıyorlar. Mecbur göç ederken bulundukları yere inmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki hava açınca buradan gidecekler. Geçici olarak misafirimiz oldular. Sis ve soğuk hava nedeniyle yönlerini bulamadıklarını düşünüyorum, gökyüzüne yükselmesi için havanın açık olması gerekiyor. Turnaların göç etmesi yazın başlangıcının, kışın da bitmesinin işaretidir" dedi.

200'den fazla turnanın olduğunu söyleyen Semih Doğan ise, "Dün öğle saatlerinde gelip Devrekani'de çayırlık alana konumlandılar. Hava şartlarından ötürü sanırsam göç ederken buraya inmek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Aç mıdırlar, bu kuşlar ne yer, bilemiyoruz. Çayırlık alana doğru bakıldığında 200-250'nin üzerinde turna olduğunu sanıyorum. İki gündür ilçemizde kar yağışı var. Siste bastırdı. Göç ederken kar yağışı ve sise yakalandıkları için havaların soğumasıyla ilçemize inmiş olabileceklerini sanıyorum. Turnaların burada dinlendiklerini düşünüyorum" diye konuştu.