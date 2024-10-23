TUSAŞ'a Terör Saldırısı

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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada; "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş'un paylaşımı şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."