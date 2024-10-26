TUSAŞ’a Terör Saldırısına Destek Yağmuru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TUSAŞ’a Terör Saldırısına Destek Yağmuru

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası, savunma sanayisi için bağışlar ve mesajlar arttı.

26.10.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) internet sitesi üzerinden, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) hesabına yatırılarak yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar artış gösterdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı sonrası, SSB internet sitesi üzerinden yapılan bağışlar arttı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına para yollayan bağışçılar arasında "Sizlere helal olsun" diyerek 100 bin lira gönderen de "Gücüm buna yetiyor, devletime helal olsun" notu düşerek 100 lira gönderenler de yer aldı. Kimi bağışçı "Bir kurşun da benden olsun" derken, kimi de "Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz" diyerek savunma sanayisine destek oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi internet sitesindeki "Bağış İçin" bölümünden yapılan bağışların sayısı son günlerde artış gösterdi. Bağışçıların bazıları kendileri adına gönderirken, kimi de eşi ve çocuğu adına ayrı ayrı bağış yaptı.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.

"Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok"

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gelen bağışlarda yer alan bazı mesajlar şöyle:

"- Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun.

Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır.

Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok.

KAAN'ıma feda olsun.

İlelebet bağımsız Türkiye için.

Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız.

Keşke imkanım olsa da daha çok versem.

Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz.

Devletime feda olsun. Daha yüksekleri nasip olsun inşallah."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, ankara, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ’a Terör Saldırısına Destek Yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ’a Terör Saldırısına Destek Yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.