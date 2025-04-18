Tutar Yapı Sitesi Davasında Olası Kast Talebi - Son Dakika
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Tutar Yapı Sitesi Davasında Olası Kast Talebi

Adana'daki Tutar Yapı Sitesi davasının 7. duruşmasında, müşteki avukatları sanıkların 'olası kastla adam öldürme' suçundan ek savunma alınmasını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

18.04.2025 17:51  Güncelleme: 17:52
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Yapı Sitesi davasının yedinci duruşması yapıldı. Müşteki avukatları, sanıklardan "olası kastla adam öldürme" suçundan ek savunma alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutar Yapı Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C blokun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akkaya, Bekir Baloğlu ve Osman Baloğlu, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de takip etti.

Savcı, eksikliklerin giderilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin sürmesi yönünde mütalaa verdi. Duruşmada ilk olarak müştekilere söz verildi. Müştekiler, sanıkların 'olası kast' suçlamasıyla yargılanmaları gerektiğini belirterek bu kapsamda ek savunmalarının alınmasını talep etti.

Müşteki avukatlarından "olası kast" talebi...

Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, "Sanıklar başlangıçta tadilat yapılmadığını beyan ettiler, akabinde tadilatın yapıldığını ancak kiracı tarafından gerçekleştirildiğini söylediler. Beyanlar sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle sanıklardan 'olası kast' kapsamında ek savunma alınmalı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmelidir" dedi.

Bir diğer müşteki avukatı Mehtap Akyüz ise bu olayda yakınlarını kaybettiğini belirterek, "Binada esaslı bir tadilat yapılmıştır. Ana kiriş kesilmiş, binanın statiğiyle oynanmıştır. Tadilat süresince apartmanda huzursuzluk yaşanmış, komşular rahatsız olmuş, hatta dayım bizzat silahla tehdit edilmiştir. Tüm sanıkların 'olası kast' ile cezalandırılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları Ümit Büyükdağ ve Baran Taygun Metin de sanıklardan 'olası kast' kapsamında ek savunma alınmasını ve mevcut tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, üzerine atılı suçlamaları reddederek olayda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Bekir Baloğlu ise savunmasında sanık Cüneyt Akkaya'yı suçlayarak, Akkaya'nın mühendisliğini yaptığı diğer binaların da ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını ifade etti. Kendisinin suçsuz olduğunu öne süren Bekir Baloğlu, hem tahliyesini hem de beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Osman Baloğlu da üzerine atılı suçlamaları reddetti. Tadilatı kendisinin yapmadığını, yapılan tadilat nedeniyle belediye görevlilerine ihbarda bulunduğunu iddia etti. Tadilatın kiracısı tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Baloğlu, bu müdahalenin binanın statiğine zarar vermediğini ve kolon ya da kiriş kesilmediğini savundu. Hakkında kamuoyunda algı oluşturulduğunu belirten sanık Osman Baloğlu da tahliyesini talep etti.

Duruşma 27 Haziran'a ertelendi

Sanık avukatları, ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanık ve sanık müdafilerinin ek rapor talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bir sonraki duruşma 27 Haziran tarihinde yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutar Yapı Sitesi Davasında Olası Kast Talebi - Son Dakika

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