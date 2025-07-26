Tutdere'nin Elektronik Kelepçesi Çıkarıldı - Son Dakika
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Tutdere'nin Elektronik Kelepçesi Çıkarıldı

26.07.2025 00:09
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, elektronik kelepçesi söküldü.

1) ABDURRAHMAN TUTDERE'NİN ELEKTRONİK KELEPÇESİ ÇIKARILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsinin kaldırılmasının ardından elektronik kelepçesi çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Temmuz'da adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı. Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE SÖKÜLDÜ

Mahkemenin kararı sonrası Tutdere'nin elektronik kelepçesi Kayalık Mahallesi'ndeki evinde adli kontrol ekipleri tarafından söküldü. Tutdere, ilk adımlarında evinin kapısından alkışlarla sokağa çıkarak kendini bekleyenleri selamladı. Tutdere, "Evet, değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz bir uygulama sonucu ayağımıza takılan kelepçe bugün mahkemenin hukuka ve vicdanlara uygun vermiş olduğu karar doğrultusunda şu anda adli kontrol müdürlüğünün yetkilileri tarafından söküldü. Ben bu süreçte evime kadar gelerek bizi ziyarette bulunan, tüm destek olan tüm hemşehrilerime, tüm arkadaşlarımıza, tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Hem gözaltı süresinde hem de sonrasında Türkiye'nin vicdanı bu kelepçeyi ve bu haksız ve hukuksuz uygulamayı zaten kabul etmemişti. Ben bir hukukçu olarak bu yanlışlığın hukuktan döneceğine, olayın başından beri inanıyordum. Hukuka ve adalete bir hukukçu olarak güveniyorum. Yanlışların hukuktan döneceğine de inanıyoruz. Umudum, dileğim kısa süre içerisinde bu hukuksuzluğun tamamen ortadan kaldırılması ve Adıyaman halkının iradesi olan Adıyaman halkının temiz ve saf, temiz duygularıyla, oylarıyla bize teslim ettikleri Adıyaman Belediyesi'nin makamına, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na da kısa süre içerisinde görevimize geçerek kaldığımız yerden halkımıza, Adıyaman'ımıza hizmet etmektir. 6 Şubat'ın büyük yaralarını sarmak adına halkımızla beraber aynı heyecanla, aynı cesaretle ve aynı kararlıkla çalışmaya tüm ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Ben buradan bu süreçte destek olan başta Genel Başkanımız olmak üzere geçmiş olsun dilekleriyle bizi yalnız bırakmayan tüm milletvekillerimize, her siyasi görüşten, her partiden tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şu an tutuklu bulunan milletin iradesi olan tüm belediye başkanlarımız ve tüm adalet bekleyen herkes de kısa sürede adalete kavuşur ve herkes özgürlüğüne kavuşur diyorum. Bir kez daha sizlere de teşekkür ediyorumö dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tutdere'nin Elektronik Kelepçesi Çıkarıldı - Son Dakika

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