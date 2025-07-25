Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı - Son Dakika
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