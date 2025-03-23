Tutuklanan İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Dimdik Ayaktayım, Asla Eğilmeyeceğim. Her Şey Çok Güzel Olacak" - Son Dakika
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Tutuklanan İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Dimdik Ayaktayım, Asla Eğilmeyeceğim. Her Şey Çok Güzel Olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin" diye seslendi. İmamoğlu, "Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

23.03.2025 13:33  Güncelleme: 14:01
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin" diye seslendi. İmamoğlu, "Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kararın açıklanmasının ardından İmamoğlu, X hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Dimdik Ayaktayım, Asla Eğilmeyeceğim. Her Şey Çok Güzel Olacak' - Son Dakika

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