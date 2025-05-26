Tuzla'da Ambulans Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da Ambulans Devrildi, 3 Yaralı

26.05.2025 13:44
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Tuzla'da hasta nakil ambulansının devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla'da kontrolden çıkan hasta nakil ambulansının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 41 UN 309 plakalı hasta nakil ambulansı, İstasyon Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybederek, bariyerlere çaptı.

Bariyerin üzerine devrilen ambulans, yolun bir kısmını da kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hasta olarak taşınan hamile kadın, sürücü ve ambulanstaki bir görevli hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki aydınlatma direğinin lambaları yere düşerken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Ambulans Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika

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