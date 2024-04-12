Tuzla'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Tuzla'da Ramazan Bayramı Coşkusu

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Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyerek Tuzlalıları bir araya getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, bayramın merhamet, sevgi ve barış olduğunu vurgulayarak güzel bayramlar geçireceklerini belirtti.

12.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:22
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Tuzla'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl:

"Ramazan Bayramı merhamettir, sevgidir, barış dilidir"

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı kapsamında yaş fark etmeksizin herkesin eğleneceği bir dizi etkinliği Tuzlalılarla buluşturdu. Tüm komşularının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Ramazan Bayramı merhamettir, sevgidir, barış dilidir. Tuzlalı komşularımızla hep birlikte çok güzel bayramlar geçireceğiz" dedi.

Tuzla Belediyesi, 'Tuzla'da Bayram Bambaşka' mottosu ile Ramazan Bayramı'nda birçok vatandaşı çeşitli etkinliklerde bir araya getirdi. Çocukların eğlendiği, büyüklerin de çocukluğuna döndüğü programlarda Hacivat ve Karagöz, illüzyon, palyaço gösterileri ve yarışmalarının yanı sıra pamuk şeker de katılımcılara ikram edildi.

"Ramazan Bayramı merhamettir, sevgidir, barış dilidir"

Şifa Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Başkan Bingöl, "Tuzla'da komşularımızın mutluluğu çok önemli ama ondan da önemlisi çocuklarımızın mutluluğu. Hem bayramlarda hem 23 Nisan'da hem de bundan sonra her ay mahallelerimizde çocuklarımıza yönelik etkinlikler planlıyor olacağız. Tuzla Belediyesi çocukların yanında olacak. Onlar da gülecek, iyi eğitim alacak ve mutlu olacak. Bizler de çok mutlu bir bayram geçirelim. Çocuklarımızla nice nice mutlu bayramlarımız olsun. Ramazan Bayramı merhamettir, sevgidir, barış dilidir. Tuzlalı komşularımızla hep birlikte çok güzel bayramlar geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Eren Ali Bingöl'ün eşi Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl de herkese iyi bayramlar diledi.

Tuzla\'da Ramazan Bayramı Coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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