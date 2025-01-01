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TYB 2024 Ödülleri Açıklandı

TYB 2024 Ödülleri Açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği, 2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni duyurdu.

01.01.2025 12:46
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserleri açıkladı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Acısıyla, tatlısıyla ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını ifade eden Arıcan, 2025'in Türkiye'ye, millete, tüm insanlığa, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Arıcan, TYB'nin kuruluşundan bu yana, yüzyılları aşan tarihi bir süreçten damıtılarak bugüne kadar ulaşan kültür, sanat, dil, edebiyat gibi pek çok alanda hizmetlerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ödül değerlendirme komisyonunun çok hassas çalıştığını, o yılın alanındaki en iyi eserini ortaya çıkarmak için gayret gösterdiğini belirten Arıcan, "Her yıl bu çıtanın daha da yükseldiğini görmek TYB olarak bizleri sevindirmektedir. Genç yazarların, güçlü eserlerle kamuoyuna çıkmaları ve eserlerin her geçen gün hem sayılarının hem de niteliğinin artmasını ülkemizin, kültür, sanat, fikir edebiyatı adına çok umut verici değerlendiriyoruz." diye konuştu.

" Suriye'nin kültürel açıdan da ihya edilmesi elzemdir"

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'de yaşananlara değinen Arıcan, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizde önemli bir yeri bulunan Suriye'nin maddi ve fiziksel olarak kalkındırılması kadar kültürel, entelektüel açıdan da uyandırılması, ihya edilmesi elzemdir. TYB olarak Suriye'nin yaralarını sarmaya, kültürel birikimini yeniden ayağa kaldırmaya, iki ülke arasındaki kadim kardeşliği pekiştirmeye hazır olduğumuzu, bu noktada Suriye'de kurulacak sivil toplum kuruluşları, kültür, fikir kuruluşlarıyla üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla getirmek, karşılıklı işbirlikleri yapmak için gerekli çabaları göstereceğimizi açıklıkla ifade etmek isterim. Türkiye ile Suriye arasında fikri ve entelektüel köprüler kurmaya yönelik planları ve çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte paylaşacağız."

Ödülleri kazananlar açıklandı

Arıcan, 2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazananları açıkladı.

Buna göre, hikaye dalında "Akrebin Kışı" kitabıyla Emine Altınkaynak, şiir dalında "Yalın Ayak ve Yalvarırcasına" eseriyle Enes Talha Tüfekçi, roman dalında "Kül Ormanı" eseriyle Güzide Ertürk, deneme dalında "İçine Açan İnsan" eseriyle Zeynep Merdan'a ödül verildi.

Habercilik Özel Ödülü'ne ise "Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabıyla Anadolu Ajansı layık görüldü.

TV Programı dalında "Gönül Dağı Yolculuğu" programı ile TRT, TV Belgesel dalında "Anadolu İnsanı" belgeseli ile TRT, Kamu Yayıncılık alanında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı.

TYB Vefa Ödülü'ne Bekir Sıddık Soysal, Üstün Hizmet Ödülü'ne ise Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu değer görüldü.

Kaynak: AA

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