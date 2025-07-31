TYMM Eğitici Eğitimi Programı Tamamlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında, sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen Eğitici Eğitimi Kursu'nun kapanış programı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kızılcahamam'da, 28-31 Temmuz tarihlerinde sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen kursa, 490 öğretmen katıldı.

Eğitimin ilk gününde, öğretmenlere TYMM Öğretim Programları'nın temelini oluşturan ortak metin, programların yapısı, modelin felsefi temelleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımı konularında kapsamlı oturumlar sunuldu.

Diğer günlerde katılımcılar, öğretim programlarının uygulamaya dönük yönlerini tanımak üzere trafik güvenliği, beden eğitimi ve oyun, müzik, görsel sanatlar derslerine ait güncellenmiş program içeriklerine ilişkin uygulamalı eğitimler aldı. Eğitimler, farklı salonlarda eş zamanlı olarak yürütülerek etkileşimli sunumlar ve uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

TYMM kapsamında geliştirilen öğretim programlarının okullarda etkili biçimde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanan kursun kapanış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere formatör belgesi verilecek ve öğretmenler, kendi illerinde düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görev alarak eğitim sürecinde edindikleri kuramsal bilgi ve uygulama deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak.