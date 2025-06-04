UAEA Başkanı'ndan Nükleer Güvenlik Uyarısı

KİEV, 4 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da nükleer güvenlikle ilgili endişelerin sürdüğü uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın TSN.ua medya kuruluşunun çarşamba günkü haberine göre Grossi, salı günü Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, "Nükleer güvenliğe yönelik tehlikeler son derece gerçektir ve varlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Grossi, Ukrayna'daki nükleer santrallerde ajansın varlığının, ciddi bir nükleer kazanın önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986'da meydana gelen bir dizi patlama, tarihteki en kötü nükleer kazalardan birine yol açmış, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan radyoaktif serpintiye neden olmuştu.