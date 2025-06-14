UAEA: İran Nükleer Tesisleri Hasar Görmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi" ile Natanz Nükleer Tesisi'nin dünkü saldırıdan bu yana başka bir hasar görmediğini belirtti.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, UAEA'nın elindeki bilgilere göre Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ve yapım aşamasındaki "Hondab Ağır Su Reaktörü'nde" herhangi bir hasar görülmediğini ifade etti.

UAEA Başkanı Grossi, Natanz Nükleer Tesisi'nde de dünden bu yana başka bir hasar görülmediğini kaydetti.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.