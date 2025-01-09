Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.
İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Son Dakika › Güncel › Ubatuba'da Uçak Kazası: Pilot Öldü, 5 Yaralı - Son Dakika
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