Uçak Kazasına Taziye

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazası dolayısıyla, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün (12 Haziran) meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."