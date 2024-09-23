Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve dengesinin kaybolup yan döndüğü görüldü.

Denizhan KARAHANCI-Mehmet İNAN-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),