UCM Savcısı, İsrail Başbakanı ve Hamas Liderleri İçin Yakalama Kararı Başvurusunda Bulundu

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(ANKARA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim A. A. Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Muhammed Dayf için 'yakalama kararı' başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Savcı Khan, yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant için 'yakalama kararı' başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Khan ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da 'yakalama kararı' çıkarılmasını istedi.

Savcı Khan açıklamasında, "Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var" ifadesini kullandı.