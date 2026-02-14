Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti 3.341 Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika
Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti 3.341 Öğrenciye Ulaştı

Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti 3.341 Öğrenciye Ulaştı
14.02.2026 15:14
Trabzon'da, ücretsiz çamaşırhane hizmetinden 3.341 öğrenci yararlandı. Hijyenik koşullarda hizmet veriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde geçen yıl başlatılan ücretsiz çamaşırhane hizmetinden bugüne kadar 3 bin 341 öğrenci yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda barınma ve ekonomik imkanları sınırlı olan öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhanede modern ve hijyenik koşullarda hizmet verildiği belirtildi.

Öğrencilerin online randevu sistemi üzerinden başvuru yaparak çamaşırhane hizmetinden yararlanabildikleri, yıkama ve kurutma işlemlerini sıra beklemeden gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, şehrin, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin eğitim hayatlarına destek vermenin en büyük hedef olduğuna işaret edilerek, "Bu doğrultuda çamaşırhane hizmetimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Öğrencilerimize yönelik sosyal projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti 3.341 Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika

17:22
SON DAKİKA: Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti 3.341 Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika
