Ücretsiz TYT Tekrar Kampı Başladı - Son Dakika
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Ücretsiz TYT Tekrar Kampı Başladı

Ücretsiz TYT Tekrar Kampı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, YKS adayları için ücretsiz TYT Tekrar Kampı düzenliyor.

04.05.2025 15:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik bir haftalık ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tekrar Kampı başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, adayların motivasyonlarını artırmak ve sınav öncesi son tekrarlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla bu yıl da ücretsiz TYT Tekrar Kampı düzenledi.

Türkçe dersiyle başlayan kamp, ikinci gününde matematik dersiyle devam etti.

Kampın ikinci gününde öğrencilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere başarılar dileyip, şunları kaydetti:

"Bize düşen, sizlerin en azından sınav yönünden daha iyi gelişmeniz. İnşallah başarılı olursunuz. Buraya gelip katılmanız bile bir arzunun, bir isteğin, bir talebin işareti. Allah hepinizin gönlüne göre versin."

9 Mayıs'a kadar devam edecek kampla YKS'ye hazırlanan öğrenciler, derslerini son kez tekrar etme fırsatı bulacak.

Sınav stratejilerini, soru çözüm tekniklerini ve önemli ipuçlarını kapsayan anlatımların yapılacağı kamptaki dersler, saat 09.00'da başlayacak ve 18.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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