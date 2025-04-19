Üçüzler Antalya'da Buluştu - Son Dakika
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Üçüzler Antalya'da Buluştu

Üçüzler Antalya\'da Buluştu

Antalya'da düzenlenen etkinlikte, hastanede doğan üçüzler ve aileleri bir araya geldi.

19.04.2025 18:38
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Antalya'da, aynı hastanede dünyaya gelen çok sayıda üçüz, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğine kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi'nde doğan üçüzler, aileleri ile doktorlar katıldı.

Çocuklar, tiyatro gösterisi izledi, maskotlarla eğlendi, yüzlerini boyayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Hastanenin Müdürü, aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, etkinlikte yaptığı konuşmada, hastanenin 15 yıldır hizmet verdiğini ve bu sürede 39 bin doğum gerçekleştiğini belirtti.

Daha çok riskli gebelikler ve doğumlar üzerine çalıştıklarını vurgulayan Şengör, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hastanemizde 80 üçüz doğumu gerçekleşti. Bu sayı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Üçüz doğum yaşayan aileler, ortak bir hüzün, sabır ve stres sürecinden geçtiler. Çünkü bu bebeklerin tamamı doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ve aileler, özveriyle hareket etti. Bu çocukların bugünlere gelmesine hep birlikte vesile olduk."

Etkinliği, hem bu ortak geçmişi anımsamak hem de ailelerin bir araya gelmesini sağlamak için düzenlediklerini anlatan Şengör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da atıfta bulunarak bu özel günü seçtiklerini ifade etti.

En büyük üçüzlerin 14 yaşında olduğunu belirten Şengör, "En küçük üçüzlerimiz ise henüz bir ay önce dünyaya geldi. Yoğun bakımdaki süreçleri devam ediyor, gayet sağlıklılar." dedi.

Aileler üçüz sahibi olmanın mutluluk ve zorluklarını anlattı

Üçüz sahibi annelerden Huriye Aksu, üçüz bebek beklediğini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, doktoruna tekrar tekrar kontrol ettirdiğini ve gerçekten üçüz gebelik olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Evde, aynı anda üç bebeğe bakım vermenin zorlayıcı olduğunu dile getiren Aksu, "Yemeğimizi bile yiyemiyoruz ama hepsi birer mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

Üçüz babası Hasan Aksu ise bu durumun büyük bir sorumluluk getirdiğini ancak aynı zamanda keyifli ve anlamlı bir süreç olduğunu söyledi.

Hastanenin ilk üçüzlerinden Mina Elçin, kardeşleri Minel ve Hasan ile yaz günü dünyaya geldiklerini, doğdukları andan itibaren her şeyi birlikte yaşadıklarını söyledi.

Anne kokusunun yanında kardeşlerinin kokusunu da içine çektiğini belirten Elçin, "İlk oyunlarımızı birlikte oynadık, ilk adımlarımızı birbirimize attık. Sevmeyi, sevilmeyi, gülmeyi birlikte öğrendik. Okula başlamanın heyecanını birlikte yaşadık, birbirimizin can yoldaşı olduk." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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