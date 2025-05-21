UFEST Gaziantep Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen "UFEST Gaziantep" etkinliği Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde başladı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde açılışı gerçekleştirilen festival kapsamında birçok kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi stant açarak faaliyetlerini tanıttı.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen, "Türkiye Yüzyıl'ında Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bakanlık olarak yaptıkları yapısal dönüşümleri, stratejik yatırımları ve geleceğe yönelik vizyonu paylaştı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın farklı sektörlerde hayata geçirdiği projelerin etkilerine değinerek, "Bu festivalin temel hedeflerinden biri, Bakanlığın gençlere sunduğu imkanları doğrudan hissettirmektir." dedi.

Konuşmaların ardından stant alanlarını gezen Boyraz ve Göğüş, stant yetkililerinden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişle, Turistik Doğu Ekspresi turuna katılmaya hak kazanan öğrencilere biletleri takdim edildi.