Ufuk Bayraktar Restoranda Kavga Etti

21.08.2025 15:19
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ve arkadaşı, Beyoğlu'ndaki restoranda kavga sonrası gözaltına alındı.

Beyoğlu'ndaki bir restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve film oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı gözaltına alındı.

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A. emniyete götürdü.

İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın tekrar meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Bayraktar'ın, bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü daha sonra da kavga ettikleri anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

