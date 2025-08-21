Ufuk Bayraktar Restoranda Kavga Etti - Son Dakika
Ufuk Bayraktar Restoranda Kavga Etti

21.08.2025 16:30
Sinema oyuncusu Ufuk Bayraktar, restoranda çıkan kavgada adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beyoğlu'ndaki bir restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P, Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A. emniyete götürüldü.

İşletme sahibi A.P'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın yaşandığını, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüphelilerin baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, restoranda yaşanan kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bayraktar'ın bir süre eliyle işaret ederek tartıştığı iş yeri sahibinin üzerine yürüdüğü, ardından da kavga ettikleri anlar yer alıyor.???????

Kaynak: AA

Ufuk Bayraktar, Beyoğlu, Olaylar, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Sinema, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ufuk Bayraktar Restoranda Kavga Etti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
SON DAKİKA: Ufuk Bayraktar Restoranda Kavga Etti - Son Dakika
