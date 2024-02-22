Uganda Devlet Başkanı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısını Kabul Etti

PORT Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, başkent Kampala'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar'ı kabul etti.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Agar, Sudan'daki savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Museveni'ye teşekkürlerini iletti.
Agar, Sudan'da yaşananların "Sudan vatandaşlarını hedef alan bir sömürge savaşı olduğunu" söyledi.
2023 Nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) liderlerinin ve onların ülkedeki, komşu ülkelerdeki ve Avrupa'daki müttefiklerinin, HDK'nin ihlallerini pazarlamak için çalıştıklarını ileri süren Agar, bunun Müslüman Kardeşler'e karşı bir savaş olduğunun iddia edildiğini belirtti.
Agar, ancak bunların yalnızca örtülü ve siyasi propaganda amaçlı, HDK'nin ihlallerini meşrulaştırmaya yönelik Devrik lider Ömer el-Beşir rejimi döneminden kalma sloganlar olduğunu kaydetti.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar, Sudan hükümetinin savaşı sonlandırmak için çalıştığının altını çizdi.
Afrikalı büyükelçilerle görüştü
Uganda'daki Afrikalı büyükelçileri ülkesinin Entebbe Büyükelçiliğinde ağırlayan Agar, Afrikalı büyükelçiler ve misyon şeflerini, iç savaşla ilgili son durum hakkında detaylı bilgilendirdi.
Sudan hükümetinin savaşı 4 aşamada sona erdirmeye yönelik yol haritası bulunduğundan bahseden Agar, Sudan'ın krizin çözümü için önerilen bölgesel girişimlere saygı duyulduğu ve milli güvenliklerini tehdit etmediği sürece açık olduklarını vurguladı.
Agar, Afrikalı büyükelçilere, HDK'nin "suçlarını ve ihlallerini belgelediği" iddia edilen video kaydı izletti.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.???????
Son Dakika › Güncel › Uganda Devlet Başkanı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısını Kabul Etti - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?