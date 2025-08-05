Uganda, Mülteci Krizine Hazırlanıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, an itibarıyla 1,93 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Uganda'nın, Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki krizlerdeki artış nedeniyle 2025 yılı sonuna kadar 2 milyon mülteciyi barındırmak zoruna kalabileceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq pazartesi günkü basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri dikkat çekerek Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki krizler nedeniyle her gün ortalama 600 kişinin güvenlik ve hayati yardım arayışıyla Uganda sınırını geçtiğini belirtti.

Haq, Uganda'nın an itibarıyla Afrika'da en büyük, dünya genelindeyse ise en büyük üçüncü mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Sözcü, Uganda'nın ilerici mülteci politikasının mültecilere yaşama, çalışma ve kamu hizmetlerine erişme hakkı tanıdığını, ancak fon yetersizliğinin yardım çalışmalarını ciddi şekilde etkilediğini ve yıllardır kaydedilen ilerlemede başa dönülmesi tehdidinin ortaya çıktığını ifade etti.

Uganda'nın mülteci programının an itibarıyla yalnızca yüzde 25'inin finanse edildiğini kaydeden Haq, UNHCR'nin mültecilerin ve yerel topluluklarının güvenli ve daha onurlu bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak için daha acil ve sürdürülebilir uluslararası destek ve dayanışma çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.