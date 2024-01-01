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Ugandalı Atlet Benjamin Kiplagat Kenya'da Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Ugandalı Atlet Benjamin Kiplagat Kenya'da Bıçaklanarak Öldürüldü

34 yaşındaki Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde bıçaklanarak ölü bulundu. Kiplagat'ın göğsü ve boynunda bıçak yaraları tespit edildi. Kenya polisi, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını ve birinin cinayet aleti olan bıçakla yakalandığını açıkladı. Henüz neden öldürüldüğü bilinmeyen Kiplagat'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kiplagat, uluslararası alanda 3 bin metre engelli koşuda Uganda'yı temsil etmişti.

Ugandalı Atlet Benjamin Kiplagat Kenya\'da Bıçaklanarak Öldürüldü
01.01.2024 - 17:49,
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Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

Kaynak: AA
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