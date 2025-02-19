UKOME Toplantısı, İlçe Trafik Güvenliği Konuları Görüşüldü

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe trafik güvenliği ve devamlılığı ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek, bir üst komisyona sevk edildi.

Tolgay, talep ve tespitler kapsamında ilçe trafiğinin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiklerini söyledi.

Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Trafik Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Demir, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen ile diğer görevliler katıldı.