UKOME Toplantısında Ulaşım Ücret Tarifeleri Görüşüldü

Güncel

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesine ilişkin teklif ana gündem maddesi olarak görüşüldü. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tarifelere yüzde 46,09'luk zam teklifi kabul edilmedi. Teklifin alt komisyonda yeniden görüşülmesine karar verildi. İBB, yıllık 1.4 milyar yolculuğun gerçekleştiği İstanbul'da belediyenin yolcu başına sübvansiyon desteğinin 25.5 lirayı bulduğunu açıkladı. Toplantıda ayrıca, İBB'nin uygulama tabanlı yeni taksilerinin İstanbulluların oyları ile seçilen tasarımı da kabul edildi.

İBB UKOME Ocak ayı toplantısı, Çırpıcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ana gündem maddesi olarak görüşüldü. Toplantıda İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler sunum yaparak gelir gider verilerini paylaştı.

İBB'nin toplu taşıma sübvansiyonu son 6 yılda yüzde 2000 arttı

Yapılan sunumlarda, sadece İETT'nin 1 yolcu başına maliyeti 2018 yılında 3.4 TL iken, 2024 yılında bu rakam 36.2 TL'ye yükseldiği belirtilirken, maaliyetlerdeki artışa rağmen İBB'nin sübvansiyon desteğini artırmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Paylaşılan verilere göre, İBB'nin toplu taşıma sübvansiyonu son 6 yılda yüzde 2000 oranında artış gösterdi. 2018 yılında 1,7 milyar TL olan sübvansiyon miktarı, 2024 yılı itibarıyla 35,7 milyar TL'ye ulaştı. Yıllık 1.4 milyar yolculuğun gerçekleştiği İstanbul'da İBB'nin yolcu başına geliri 10.7 TL, yolcu başı gideri 36.2 TL iken yolcu başına sübvansiyon desteği 25.5TL'yi buldu.

Giderlerdeki artışa dikkat çekildi

Sunumlarda, akaryakıt ve diğer giderlerdeki artışlara dikkat çekildi. Buna göre, Ağustos 2023'te 22 TL olan 1 litre mazot, Ocak 2025'te 44,74 TL'ye ulaştı. Bu süreçte mazot fiyatlarındaki artış yüzde 131,5 olarak kaydedildi. Giderlerdeki artışlarla birlikte, artan sübvansiyon yükünün belediyenin bütçesine baskı oluşturduğu belirtildi.

İstanbul'un toplu taşıma ücretlerinin, diğer büyükşehirlerle kıyaslandığında hala daha düşük seviyede olduğu ve İstanbul'da artan maliyetlere rağmen İBB'nin toplu taşıma ücretleri düşük tutulmaya devam ettiği ifade edildi. Öte yandan, maliyet artışlarının sürdürülebilirlik açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı.

"Gereken zam yüzde 55,9"

Sunumların ardından açıklamada bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, veriler ve ulaşım esnafından gelen talepler dikkate alındığında aslında yapılması gereken zammın yüzde 55,9 olduğunu belirterek, İBB'nin teklifini yüzde 46,09 olarak açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Serdar Yücel: "Oran kabul edilebilir değil"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, İBB tarafından yapılan teklife yönelik, "En son Temmuz'da zam yapıldı. Enflasyon değişimi yüzde 12 küsürlerde. Asgari ücret yüzde 30 oranında değişti. Akaryakıtta bir değişim olmadı. Yani ortalama yüzde 15'lik bir değişim oldu. Teklifteki oran kabul edilebilir değil" diye konuştu.

Alt komisyonda tekrar görüşülecek

Konuya ilişkin konuşmaların ardından oylamaya sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edilmedi. Tarif düzenlemesinin alt komisyonda yeniden görüşülmesine karar verildi.

Yeni taksilerin tasarımı kabul edildi

Toplantıda, İBB'nin uygulama tabanlı yeni taksilerinin İstanbulluların oyları ile seçilen tasarımı da karara bağlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "Çift rengi uygun görmüyoruz. Tepe lambasında belirtilse yeterli" diye itirazda bulundu. Aksu'nun itirazı kabul edilmezken, İstanbullu vatandaşlar tarafından seçilmiş olan tasarım oy çokluğu ile kabul edildi.