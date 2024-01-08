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Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu

Taksici bir grup, tarifeye yapılan yüzde 28 zammı yetersiz bularak Merter'de UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti.

08.01.2024 - 15:47,
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UKOME toplantısından çıkan yüzde 28'lik zammı beğenmeyen taksiciler, toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 28 ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Buna göre taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi.

BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIP TAŞ ATTILAR

Zam oranını beğenmeyen ve UKOME binasının önünde bekleyen taksiciler, toplantının ardından binaya girmeye çalıştı. Kalabalık gruba polis müdahale ederken bazı taksiciler gözaltına alındı. Grup içerisinden binaya taş atıldığı da görüldü.

YÜZDE 65 ORANINDA ZAM İSTEMİŞLERDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME Toplantısı öncesinde taksicilerin giderlerindeki artış nedeniyle İBB'ye yüzde 65 oranında zam talebinde bulunmuştu. Aksu, "İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı" demişti.

Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • Erdal Cekicoglu: Taksicilerin gözlerini toprak doyursun.günde net masrafsız 2 binin üstünde para kazanıyorlar hala açlar.UBERİN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUM bu taksicilerin ac gözlülüğünü Uber doyurur Yanıtla 31 2
  • Oktay KUŞÇU: Bunlara para kazandıran da vatan haini ilan edilsin. Daha yeni 40 liradan 70 liraya çıkmıştı kısa mesafe ücreti şimdi 90 lira oldu bunların gözü doymuyor. Binmeyin taksiye aç kalsınlar!!! Yanıtla 29 1
  • TC Tabak: İstanbul taksicilerin den bekleneni yapmışlar, bunlarla toplantı ol-maz ar-ka-das Yanıtla 25 1
  • Kerim Gürel: İgneden iplige yuzde 100 zam geliyor insanlarin calistigi işe yuzde 28 insanlar kolemi zannediyorsunux Yanıtla 1 23
  • Erdem Bağrıaçık: İstanbul'da içerden çıkan nerde insan varsa taksici oluyor.taksici değil eşkıya olmuşlar ne gözleri ne cepleri doyuyor.sizin kazandığınız parayı kim kazanıyor İst parsel parsel bolustunuz birde yapılan zammı beğenmiyor ve musteride beğenmiyirlar.birileri bunlara bir el atması lazım... Yanıtla 20 0
  • Erdal Cekicoglu: Çalışma bırak ozaman 2 ayda bir zam yapmak istiyorsunuz 1 0

Ulaşım, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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