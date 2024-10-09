Ukrayna AB'den 35 Milyar Euro Kredi Alacak

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KİEV, 9 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna, yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nden (AB) 35 milyar euro (yaklaşık 38,4 milyar ABD doları) tutarında yeni bir kredi almaya hazırlanıyor.

Hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının Salı günkü haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun kredi tahsisi için gerekli yasal prosedürleri yakında tamamlamasını beklediklerini belirtti.

Sefcovic, "AB, Ukrayna ve halkına olan desteğini gerektiği sürece sürdürmeye kararlı" dedi.

AB tarafından geçtiğimiz ay açıklanan kredi, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden çatışmaları sırasında acil bütçe ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. G7 ülkelerinin Haziran ayında verdiği 50 milyar dolarlık daha geniş kapsamlı taahhüdün bir parçası olan bu kredi, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle finanse edilecek.