Ukrayna-ABD Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile imzaladıkları "Ekonomik Ortaklık" anlaşmasını, onaylanması için Ukrayna Parlamentosuna göndereceklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD ile Ukrayna arasındaki "Ekonomik Ortaklık" anlaşmasının imzalanması hakkında konuştu.

Anlaşmanın bugün başkent Washington'da imzalandığını hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma orada (ABD'de), imzalandı ve onaylanması için Ukrayna Parlamentosuna gönderilecek. Anlaşmada herhangi bir gecikmenin olmamasını sağlamakla ilgileniyoruz."

Zelenskiy, anlaşma metninin daha önce birkaç kez değiştiğini belirterek "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." diye konuştu.???????

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere geçen hafta gittiği Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğinde bu anlaşma hakkında da sohbet ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Aslında şu anda Vatikan toplantısının ilk sonucunu aldık, bu da onu gerçekten tarihi kılıyor." dedi.

Zelenskiy, Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmeden "diğer sonuçları da merakla beklediklerini" ifade etti.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.