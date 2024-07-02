Ukrayna, barış formülüne uygun olarak savaşı sona erdirmeyi planlıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, "önce ateşkes ilan etme, sonra müzakerelere başlama" önerisine cevaben, barış formülünde yer alan maddeler çerçevesinde savaşı sona erdirme planını özetlediği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, yerel televizyona, Orban'ın, Zelenskiy ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı görüşmede açıkladığı "önce ateşkes, sonra müzakere" önerisini değerlendirdi.

Macaristan'ın böyle bir senaryo öneren ilk ülke olmadığını belirten Zhovkva, "Ukrayna Devlet Başkanı, muhatabını dinledi ancak cevaben kendi tutumunu özetledi. Ukrayna'nın tutumu oldukça açık, anlaşılır ve biliniyor. Ukrayna gerçekten barış istiyor. Bu amaçla elimizde bir araç var, bu Barış Zirvesi ve ikincisini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın barış planı taslağının, ülkede barışın nasıl tesis edileceğine ilişkin bir yol haritası oluşturacağını söyleyen Zhovkva, "Buna hazır tüm devletlerle birlikte çalışacağız. Macaristan da buna hazır." dedi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya ültimatom vermemesi halinde Rus temsilcilerinin ikinci barış zirvesine katılabileceğini kaydetti.

Macaristan Başbakanı Orban, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmede, önce ateşkes ilan etmeyi, sonra Rusya ile müzakerelere başlamayı önermişti.