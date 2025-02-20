Ukrayna BMX Takımı Sakarya\'da Kamp Yaptı

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Ukrayna Yıldız Milli BMX Takımı, Avrupa Kupası öncesi hazırlık kampını Sakarya'da gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası öncesi hazırlık kampı için Sakarya'ya gelen 9-14 yaş aralığındaki Yıldız kategoride 6 sporcu ve 1 teknik sorumludan oluşan takım, antrenman için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin parkuruna çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Volodimir Boycuk, coğrafi yakınlığı ve uygun hava koşulları nedeniyle iki yıldır Sakarya'da antrenman yaptıklarını belirterek, "Özellikle Ayçiçek Vadisi'ni Avrupa standartlarının bile üzerinde bir tesis olarak görüyorum. Buradaki parkurun asfalt zemin olması hız odaklı antrenman yapma açısından büyük avantaj sağlıyor, bu bizim için önemli. Avrupa'daki birçok parkur toprak zeminli ancak Ayçiçek Bisiklet Vadisi'ndeki asfalt yollar sayesinde daha verimli ve hız odaklı antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boycuk, Sakarya'nın önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak uluslararası bir merkez haline geldiğini ve buradaki imkanların başka ülkelerde olmadığını kaydetti.

Arifiye'de 1200 metrelik içme suyu hattı inşa edilecek

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye ilçesinde altyapıyı güçlendirmek ve su kayıplarını önlemek amacıyla yeni hat çalışmalarına başladı.

Açıklamada, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne iki etaptan oluşan toplam 1200 metrelik yeni hat inşa edileceği, projenin ilk etabında, basınç sorunu yaşayan sokaklarda gerekli düzenlemeler yapılacağı, ikinci etapta ise yeni hatla abonelere kaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırılacağı kaydedildi.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile sahada inceleme de bulunan SAKSİ Müdürü Yiğit Turan, "Şehrimizin su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve abonelerimize kesintisiz içme suyu sağlamak için altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz projeyle hem basınç sorununu ortadan kaldırıyor hem de su kayıplarını önleyerek kaynaklarımızı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası" paneli düzenlenecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin yaşayan kültürel mirasını tanıtmak ve daha geniş kitle tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla "Sakarya'nın Yaşayan Kültürel Mirası" konulu panel düzenlenecek.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda 26 Şubat Çarşamba 14: 00-15: 30 saatleri arasında düzenlenecek panelin moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar yapacak.

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Taş ve Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Köktan ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde görevli folklor araştırmacısı Suzan Bingöl de panelist olacak.