Ukrayna'da 589 Çocuk Savaşta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'da 589 Çocuk Savaşta Hayatını Kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 589 çocuğun öldüğünü, 1681 çocuğun yaralandığını açıkladı.

12.11.2024 13:50
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Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkede savaş nedeniyle 589 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığına ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaş nedeniyle ölen veya yaralanan çocuklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bugüne kadar Rus saldırıları sonucu ülkede 589 çocuğun öldüğü, 1681'den fazla çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

Kriviy Rig şehrine düzenlenen saldırıda bir anne ve üç çocuğu öldü

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısının ardından arama kurtarma çalışmalarının bugüne kadar devam ettiğini bildirdi.

Lısak, bugün elde ettikleri bilgilere göre bir apartmanın enkazında bir kadın ve üç çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunarak, "Bu saldırıların hepsi Rusya'nın diplomasiye ilişkin her türlü açıklamasını yalanlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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