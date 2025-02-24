Ukrayna'da Kadınlar ve Çocuklar Anıldı

Güncel

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilikleri ortaklığında ortaklığında "Ukrayna Direnişinde Kadınların ve Çocukların Sesi" başlıklı etkinlik düzenlendi. Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksiy Çernışev, "İstikrar yoluyla kapsamlı, adil ve kalıcı barış istiyoruz. Savaşı durdurmak için güçlü ve birleşik küresel ve Avrupa eylemi şarttır. Birlikte Ukrayna ve bölge için garantilere dayalı bir barış sağlayabiliriz" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında Fransa Büyükelçiliği'nde "Ukrayna Direnişinde Kadınların ve Çocukların Sesi" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Cats: "Kadınlar ve çocuklar bu çatışmanın ilk kurbanları arasında yer alıyor"

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Julien Cats, bu etkinliği özellikle ön cephede savaşan Ukraynalı kadınları onurlandırmak için yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"3 yıl önce aynı günde, Ukrana, Rusya'ya karşı herhangi bir tehdit olmasa da Rusya, komşusuna karşı topyekun askeri bir işgal başlattı. Bu sebepsiz ve haksız saldırının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen çatışmalar hala devam etmektedir. Binlerce ve binlerce ev tahrip edilmiştir. Binlerce insan öldü ya da yaralandı. Kadınlar ve çocuklar bu çatışmanın ilk kurbanları arasında yer alıyor. Kadınlar aynı zamanda Ukrayna'daki mücadelenin de başlıca aktörleridir. Bu yüzden, Ukraynalı kadınlara ayrı bir platform sunmak istedik.

Bu, bir tarafta demokrasi ve özgür ulus ile diğer tarafta ihtilalci güç arasındaki mücadeledir. Rusya istikrarsızlığın, güvensizliğin ve gerilimin gücüdür. Rusya, yakın çevresinde yapay düşmanlar yaratıyor. Avrupa bir yol ayrımında değildir ve Ukrayna'nın egemenliğinden, özgürlüğünden ve güvenliğinden sorumlu olarak, Ukrayna'yı destekleme konusunda seçim yapmak zorundadır.

Çernışev: "Eğer beraber hareket edersek, Rusya'nın planları başarısız olur"

Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksiy Çernışev de "Fransa, uluslararası alanda davamızı savunmaktadır" diyerek konuşmasına başladı ve şöyle devam etti:

"Fransız topçu birlikleri halihazırda yerde, jet savaş uçakları Ukrayna semalarında. Tüm bunlar ve diğer Fransız yardımlarıyla hayatlarımızı ve geleceğimizi savunuyorlar. Çok teşekkürler. Bundan tam 3 yıl önce, Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin 8 yıl boyunca işgal edilmesinin ardından, Rusya zaten kanlı olan eldivenlerini çıkardı ve Ukrayna'ya karşı yeniden savaşı başlattı. Ukrayna ulusunu yok etmeyi amaçlayan savaş, sınırları zorla değiştirdi. Rusya'nın bizi haritadan silme çabası başarısız oldu. Halkımız, savunucularımız, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için bu varoluş mücadelesinde olağanüstü bir kahramanlık göstermiştir.

Ön cepheden gösterilen her mücadele ve desteğe teşekkür ederiz. Ancak Ruslar durmak istemiyor. Planlarından vazgeçmediler. Cephede baskı yapmaya devam ediyorlar. Onlar istiyorlar ki Ukraynalıların Rus işkenceleri ve cinayetleri kabusunda yalnız bırakılmasını istiyorlar. Biz barışı herkesten çok isteyen bir milletiz. İstikrar yoluyla kapsamlı, adil ve kalıcı barış istiyoruz. Bunu durdurmak için güçlü ve birleşik küresel ve Avrupa eylemi şarttır. Birlikte Ukrayna ve bölge için garantilere dayalı bir barış sağlayabiliriz. Eğer beraber hareket edersek, Rusya'nın planları başarısız olur."

Konuşmalardan sonra Ukraynalı kadınların savaşta verdikleri mücadele ve fedakarlıklarını anlatan bir film gösterimi yapıldı.