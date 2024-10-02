Ukrayna'da Rus Saldırılarında 2 Ölü, 52 Yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus Saldırılarında 2 Ölü, 52 Yaralı

Son 24 saatte Rus ordusu, Ukrayna'da 2 kişinin ölümüne ve 52 kişinin yaralanmasına neden oldu.

02.10.2024 13:46
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Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri Türk vatandaşı olmak üzere 52 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir günde bölgeye düzenlediği saldırılarda 5 sivilin yaralandığını kaydetti.

Zaporijya İl Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, 35 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Sumi İl Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamada da Rus saldırganların son 24 saatte bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Odessa İl Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rus ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydederken, yaralılardan birinin kamyon şoförlüğü yapan Türk vatandaşı olduğunu aktardı. Kiper, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ağır olduğunu vurguladı.

Harkiv İl Savcılığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda biri çocuk 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 tank, 32 zırhlı araç, 14 top, 26 insansız hava aracı, 75 araç ve özel ekipmanı imha ettiği belirtilirken, bu saldırılarda ayrıca "1130 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ve Ukrayna ordusu arasında 155 çatışmanın yaşandığı aktarılan açıklamada, en sıcak çatışmaların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı, Ukrayna ordusunun Rusların Kupyansk, Pokrovsk ve Kurakhovsk'ta toplam 75 saldırısını püskürttüğü dile getirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna birlikleri mevzileri ve yerleşim yerlerine 2 füze, 124 roket ve 68 hava saldırısı düzenlediği anımsatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rus Saldırılarında 2 Ölü, 52 Yaralı - Son Dakika

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