Ukrayna'da Rusya'ya ait insansız hava aracı saldırısı sonucu 8 kişi öldü

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KİEV, 3 Mart (Xinhua) -- Ukrayna'nın güney liman kenti Odessa'da bir apartmana Cumartesi sabahı bir insansız hava aracının isabet etmesi sonucu en az 8 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nin Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rusya'ya ait askeri güçler tarafından ateşlenen insansız hava aracı, Odessa'nın yerleşim bölgesinde dokuz katlı bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları Cumartesi akşamı da devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Cumartesi günü Finlandiya Körfezi'ne sınırı olan Leningrad bölgesi üzerinde bir Ukrayna insansız hava aracı ile Belgorod bölgesinde ikinci bir insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. Can kaybı ya da hasar bildirilmedi.