Ukrayna'da Son 24 Saat: 2 Ölü, 20 Yaralı

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Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, yaptığı açıklamada, son bir günde Rusya'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Harkiv İl Savcılığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun son 24 saatte yerleşim alanlarına saldırılar düzenlediği kaydedilirken bu saldırılarda biri çocuk 12 kişinin yaralandığı vurgulandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 6 tank, 17 zırhlı araç, 37 top, 1 hava savunma sistemi, 43 insansız hava aracı (İHA), 70 araç ve özel ekipmanı imha ettiği belirtilirken bu saldırılarda ayrıca "1150 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte Rus ve Ukrayna ordusu arasında 142 çatışmanın yaşandığı aktarılırken en sıcak çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı, Ukrayna ordusunun Rusların Pokrovsk'ta 30, Kurakhovsk'ta ise 27 saldırısını püskürttüğü aktarıldı.

Rus ordusunun son bir günde Ukrayna birlikleri mevzileri ve yerleşim alanlarına 132 roket, 126 güdümlü bomba ve 69 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna'nın 15 iline 105 İHA ile saldırı düzenlediği, bunların 78'inin vurularak imha edildiği belirtildi.