Ukrayna'dan Rus Rafinerisine Saldırı

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Saratov bölgesindeki petrol rafinerisine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Saratov bölgesindeki petrol rafinerisine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırının, Ukrayna Ordusu'nun İnsansız Sistemler Kuvvetleri ve diğer birliklerince gece saatlerince yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu tesiste yangın çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, petrol rafinerisinin Rus ordusuna petrol ürünleri sağladığı kaydedildi.
Rus ordusu Ukrayna'da doğal gaz üretim tesislerine saldırı düzenledi
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Poltava bölgesindeki gaz üretim altyapısının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, tesise toplam 19 füzenin fırlatıldığı aktarıldı.
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