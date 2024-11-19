Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı

Ukrayna\'dan Rusya\'ya ATACMS Saldırısı

Ukrayna, Bryansk bölgesine altı ATACMS füzesiyle saldırdı. Rusya, füzeleri havada vurduğunu açıkladı.

19.11.2024 16:22
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(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Bryansk bölgesine ABD menşeli altı ATACMS balistik füzesiyle saldırı düzenlediğini doğruladı. Rusya'nın açıklamasına göre, savunma sistemleri füzeleri havada vurdu.

ABD'nin Ukrayna'ya, uzun mezilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanması için yeşil ışık yakmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in ATACMS füzelerini Rusya topraklarında ilk kez kullandığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bugün gece saat 03.25'te düşman tarafından Bryansk bölgesinde bir hedefe altı balistik füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operatif-taktik füzeleri kullanıldığı kesinleşti" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, S-400 hava savunma sistemi ve Pantsir-S füze savunma sistemi mürettebatının altı füzeden beşini yere inmeden vurduğunu ve altıncı füzeyi de hasara uğrattığını belirtti. ATACMS füzelerinin parçalarının askeri bir tesis alanına düştüğü ve yangına neden olduğu ancak yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, can kaybı ve yıkım olmadığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından birkaç saat önce Ukrayna medyasına konuşan bir Ukraynalı askeri yetkili, ATACMS füzelerinin ilk kez Rusya topraklarında kullanıldığını ve belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğunu söylemişti. Askeri yetkili, saldırının Karaçev kentindeki Bryansk bölgesini hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rusya'ya ATACMS Saldırısı - Son Dakika

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